40-летняя Ким Кардашьян показала идеальную фигуру в кожаной мини-юбке
Фото: Instagram @kimkardashian
Кардашьян позирует в облегающей мини-юбке цвета граната, которую зарифмовала с кожаным жилетом. Деталь, надетая вместо топа, привлекла внимание к зоне декольте и осиной талии звезды. Ким дополнила образ вместительной сумкой оливкового цвета и броскими серьгами-кольцами. Финальные штрихи — мейкап в бронзовых оттенках и прическа с гладко уложенными волосами и пышной косой. Стильный аутфит отметили и фолловеры, которые не жалели комплиментов. «Идеальный образ», «Королева красоты!», «Великолепная и соблазнительная», «Как вам удается выглядеть моложе с каждым снимком?!» — пишут в комментариях.
Не так давно модель вернулась с островов, где отдыхала в кругу семьи и друзей, а заодно — дразнила поклонников фото в крошечных бикини и дерзких образах. Вспомним, как Ким Кардашьян отметила свой сороковой день рождения!
Фото: Instagram @kimkardashian
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