40-летняя Ким Кардашьян показала идеальную фигуру в кожаной мини-юбке

Не так давно модель вернулась с островов, где отдыхала в кругу семьи и друзей, а заодно — дразнила поклонников фото в крошечных бикини и дерзких образах. Вспомним, как Ким Кардашьян отметила свой сороковой день рождения!

Фото: Instagram @kimkardashian

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