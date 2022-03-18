40-летняя Джессика Альба показала фигуру в микроплатье цвета солнца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Джессика Альба по праву может считаться одной из самых роскошных актрис Голливуда. Образы звезды говорят сами за себя.
Джессика решила покорить Сан-Франциско своим ярким появлением на закрытом мероприятии. Актриса выбрала мини-платье Rowen Rose ярко-желтого цвета с разрезом на бедре. Наряд дополнили строгие черные туфли в стиле schoolgirl на платформе. Образ завершили несколько золотых цепочек и минималистичные серьги-кольца.
Фото: GettyImages
Микроплатья — абсолютный тренд сезона. Многие знаменитости уже не раз успели примерить эту модную тенденцию. Например, Натали Портман, которая недавно выгуляла монолук цвета жгучего перца и показала стройные ноги с лучших ракурсов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Dpa / GettyImages