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40-летняя Джессика Альба показала фигуру в микроплатье цвета солнца

Неужели всего через пару месяцев мы сменим тяжелые пальто на легкие тренчи? Красочные мини-платья, висящие в шкафу, уже заждались своего часа. Но кто-то из звезд решил не ждать, а уже сейчас показать результаты упорных тренировок. Джессика Альба показала стройную фигуру в эффектном наряде цвета солнца.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джессика Альба

Фото: Dpa

Джессика Альба по праву может считаться одной из самых роскошных актрис Голливуда. Образы звезды говорят сами за себя.

Джессика решила покорить Сан-Франциско своим ярким появлением на закрытом мероприятии. Актриса выбрала мини-платье Rowen Rose ярко-желтого цвета с разрезом на бедре. Наряд дополнили строгие черные туфли в стиле schoolgirl на платформе. Образ завершили несколько золотых цепочек и минималистичные серьги-кольца.

Эрин Фостер, Сара Фостер и Джессика Альба

Эрин Фостер, Сара Фостер и Джессика Альба

Фото: GettyImages

Микроплатья — абсолютный тренд сезона. Многие знаменитости уже не раз успели примерить эту модную тенденцию. Например, Натали Портман, которая недавно выгуляла монолук цвета жгучего перца и показала стройные ноги с лучших ракурсов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Dpa / GettyImages

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