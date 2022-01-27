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21-летняя дочь Дмитрия Маликова похвасталась сумкой за 269 000 рублей

Звезда Instagram Стефания Маликова еще недавно отдыхала на Мальдивах с семьей, а теперь возвращается в привычный режим столичной жизни. Настрой на рабочий лад дают образы — теплые, но при этом элегантные (под стать юной бизнес-леди). У дочери Дмитрия Маликова стоит поучиться, как оставаться женственной, даже когда за окном минус.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий и Стефания Маликовы

Фото: Instagram @steshamalikova

Аутфит выстроен вокруг светлых оттенков, акцентирующих золотистый загар. Стефания добавила к трикотажному молочному платью длинное пальто-халат цвета карамели. Дополнили образ замшевые сапоги выше колена и сумка Saint Laurent с окантовкой из овчины — предмет охоты главных модниц, стоимость которого нескромная — около 269 000 рублей.

Look Стефании — отличный пример того, какие вещи можно и нужно выбирать в морозную погоду, чтобы оставаться стильной. Образ девушки отражает основные тренды этой зимы: монохром, лаконичные силуэты, фактурные ткани и эффектные разрезы.

На примере модели мы еще раз убеждаемся, что трикотажное платье — безоговорочный хит сезона. Ранее мы обсуждали, где купить идеальный вариант и как его носить. Подробнее — в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @steshamalikova

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