21-летняя дочь Дмитрия Маликова похвасталась сумкой за 269 000 рублей

Аутфит выстроен вокруг светлых оттенков, акцентирующих золотистый загар. Стефания добавила к трикотажному молочному платью длинное пальто-халат цвета карамели. Дополнили образ замшевые сапоги выше колена и сумка Saint Laurent с окантовкой из овчины — предмет охоты главных модниц, стоимость которого нескромная — около 269 000 рублей.

Look Стефании — отличный пример того, какие вещи можно и нужно выбирать в морозную погоду, чтобы оставаться стильной. Образ девушки отражает основные тренды этой зимы: монохром, лаконичные силуэты, фактурные ткани и эффектные разрезы.