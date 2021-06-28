Карди Би готовится стать мамой во второй раз

Карди Би публично объявила, что мужчина изменяет ей и заявила, что не хочет, чтобы он оставался в ее жизни.

Потом она, однако, передумала – бывшие супруги помирились. А результатом этого примирения, похоже, и стал малыш, который скоро появится на свет.