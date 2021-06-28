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Карди Би готовится стать мамой во второй раз

О грядущем пополнении певица рассказала красиво – опубликовала в своем блоге художественное фото с животом. Отцом будущего малыша, судя по всему, является Оффсет, от которого у Карди уже есть двухлетняя дочь по имении Калчер Киари.
Карди Би готовится стать мамой во второй раз

Под соблазнительным фото с беременным животом она написала: «# 2 ♥ @offsetyrn».

Стоит напомнить, что в отношениях с Оффсетом у них были проблемы. Пара жената с 2017 года, однако в 2020 году что-то пошло не так.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Карди Би, селфи

Фото: @iamcardib

Карди Би публично объявила, что мужчина изменяет ей и заявила, что не хочет, чтобы он оставался в ее жизни.

Потом она, однако, передумала – бывшие супруги помирились. А результатом этого примирения, похоже, и стал малыш, который скоро появится на свет.

Карди Би, судя по всему, явно довольна таким исходом событий.

До официального подтверждения беременности в Instagram поклонницы певицы уже были в курсе грядущего радостного события. Дело в том, что на своем выступлении на BET Awards она появилась в весьма неоднозначном наряде, комбинезоне с огромным вырезом на месте беременного живота. Судя по его размеру, ждать прибавления осталось совсем недолго.

Фото: Instagram Карди Би

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