Карди Би готовится стать мамой во второй раз
Под соблазнительным фото с беременным животом она написала: «# 2 ♥ @offsetyrn».
Стоит напомнить, что в отношениях с Оффсетом у них были проблемы. Пара жената с 2017 года, однако в 2020 году что-то пошло не так.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @iamcardib
Карди Би публично объявила, что мужчина изменяет ей и заявила, что не хочет, чтобы он оставался в ее жизни.
Потом она, однако, передумала – бывшие супруги помирились. А результатом этого примирения, похоже, и стал малыш, который скоро появится на свет.
Карди Би, судя по всему, явно довольна таким исходом событий.
До официального подтверждения беременности в Instagram поклонницы певицы уже были в курсе грядущего радостного события. Дело в том, что на своем выступлении на BET Awards она появилась в весьма неоднозначном наряде, комбинезоне с огромным вырезом на месте беременного живота. Судя по его размеру, ждать прибавления осталось совсем недолго.
Фото: Instagram Карди Би
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