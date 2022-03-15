15-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс копирует стиль мамы из 2000-х

Начатое звездной мамой стоит продолжать: 20 лет назад Кэти Холмс и Том Круз были одной из самых ярких звездных пар. Том рассекал на мотоцикле как истинный bad boy, Кэти наряжалась в кожу с головы до ног.

Сури пускает в ход главные тенденции эпохи нулевых: расклешенные от колен брюки и джинсы ультранизкой посадки, укороченные джемперы и топы. На этот раз максимально простой образ из треников и трикотажного пуловера в полоску разбавили акцентные кеды и бомбер О-силуэта в актуальном оливковом цвете.

О питомце Сури тоже не забыла: по Нью-Йорку четвероногий друг разгуливал в футболке и дутом комбезе.