Смелое декольте, странное украшение и дочери в дизайнерских платьях: Джоли с детьми на премьере фильма

Зато журналисты были в восторге от нарядов дочерей Энджи. Старшая Захара надела платье матери Elie Saab, в котором та появилась на премии «Оскар» в 2014 году. Младшая Вивьен выбрала наряд молочного оттенка и завершила образ белыми кроссовками.

Даже дочь Анджелины и ее бывшего мужа, актера Брэда Питта, в этот вечер появилась в платье. Шайло, которая еще недавно старалась быть похожей на мальчика и планировала сменить пол, на премьере появилась в неожиданном для себя женственном образе. Девушка отрастила волосы и собрала их в хвост, сделала нюдовый макияж — в таком образе она стала невероятно похожа на знаменитую маму.