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Смелое декольте, странное украшение и дочери в дизайнерских платьях: Джоли с детьми на премьере фильма

Кто еще из знаменитостей посетил премьеру фильма «Вечные» в Лос-Анджелесе
18 октября, в голливудском театре Dolby, где обычно проходит премия «Оскар», состоялась премьера новой картины Marvel — «Вечные». Мероприятие посетили голливудские звезды и актеры, принявшие участие в создании киноленты.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анджелина Джоли

Фото: East News.ru

В этот вечер все внимание было приковано к 46-летней Анджелине Джоли, которая появилась на красной ковровой дорожке с детьми. Актрису пришли поддержать пять ее наследников — даже старший сын Мэддокс ненадолго оставил учебу в Сеуле и приехал в Лос-Анджелес. Правда, сын Пакс почему-то не появился на мероприятии.

Анджелина Джоли с детьми

Анджелина Джоли с детьми

Фото: East News.ru

Зато журналисты были в восторге от нарядов дочерей Энджи. Старшая Захара надела платье матери Elie Saab, в котором та появилась на премии «Оскар» в 2014 году. Младшая Вивьен выбрала наряд молочного оттенка и завершила образ белыми кроссовками.

Даже дочь Анджелины и ее бывшего мужа, актера Брэда Питта, в этот вечер появилась в платье. Шайло, которая еще недавно старалась быть похожей на мальчика и планировала сменить пол, на премьере появилась в неожиданном для себя женственном образе. Девушка отрастила волосы и собрала их в хвост, сделала нюдовый макияж — в таком образе она стала невероятно похожа на знаменитую маму.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Фото: East News.ru

Сама Джоли выбрала платье песочного цвета с длинным шлейфом. Образ дополнили золотые серьги, браслеты и необычное украшение, прикрепленное к подбородку

Сальма Хайек и Валентина Анри-Пино

Сальма Хайек и Валентина Анри-Пино

Фото: East News.ru

На премьере также появилась еще одна звезда картины — актриса Сальма Хайек. Она пришла с 14-летней дочерью Валентиной Анри-Пино, которая стала уже совсем взрослой.

Сальма надела черное платье Alexander McQueen, подчеркнувшее ее роскошную фигуру. Валентина выбрала короткое черное платье в горошек с длинными рукавами.

Рита Ора и Тайка Вайтити

Рита Ора и Тайка Вайтити

Фото: East News.ru

Еще одной звездой этого вечера стала британская певица Рита Ора, которая пришла в компании своего нового возлюбленного, режиссера Тайки Вайтити. Исполнительница надела белое платье в пол и сделала вечерний макияж с акцентом на глазах.

В мировой прокат кинолента «Вечные» выходит 4 ноября. В фильме режиссера Хлои Чжао показана жизнь суперлюдей, которые тайно живут на Земле около 5 миллионов лет и скрываются от цивилизации. Однако определенные и неожиданные события заставляют их выйти из тени.

Фото: East News.ru