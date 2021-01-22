11-летняя дочь Веры Брежневой в шубе-йети снялась для глянца

Поклонники не жалели комплиментов, восхищаясь поразительным сходством мамы и дочки. «Даже не верится, что этой, кажется, взрослой модели всего 11 лет — такая взрослая уже», «Вера, вы созданы для рождения девочек — они у вас получаются такими красивыми», «Мамина копия», «Синди Кроуфорд напомнила в молодости», «Модельная внешность», «Красотка, вся в маму» — пишут в комментариях. Нашлись и те, кто посчитал, что образ опережает возраст девочки: «А о чем фото? Молодая нежная девочка в прекрасном возрасте и меховой шубе?», «Рано взрослеет».