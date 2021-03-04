1:0 в пользу Мелании: Джилл Байден вышла в свет в мятом жакете

Доктор Байден себе не изменяет: лаконичное платье до середины колена, лодочки на каблуке комфортной высоты и главный герой образа — фактурный жакет цвета пыльной розы. Деталь вела себя капризно, не выдержав перелета и активной жестикуляции: ткань покрылась складками.

После победы супруга Джилл в политической гонке, мир разделился на два лагеря: сторонники Мелании Трамп против поклонников Джилл Байден. Потому и сравнений между ними не избежать. Пользователи Сети то и дело причитают, что стиль экс-первой леди Трамп гораздо ярче, а миссис Байден не мешало бы нанять стилиста. Любопытно, что на инаугурации своего благоверного она была в костюме лазурного цвета, который в 2017-м выбрала Мелания. Совпадение? Возможно.