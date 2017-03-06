Что нужно дарить женщинам на 8 марта, а что — ни в коем случае

Мужчины любят шутить о носках и бритвах, которые часто получают в подарок на 23 февраля. Сами же они уверены, что умеют делать подарки. Недавно проведенный статистический опрос показал, что они сильно заблуждаются. Оказывается и женщины часто получают вовсе не то, что хотели бы.

Самый популярный подарок женщинам на 8 марта — цветы. Целых 56% опрошенных получают в этот день розы, мимозы, тюльпаны. На втором месте стоят косметические средства (10%). На третьем — конфеты и сладости (8%). Четвертое место занимают ювелирные украшения (7,6%), пятое — предметы гардероба и аксессуары (6%).

«Важен не подарок, а внимание», — пытаются реабилитировать своих близких 38% женщин, принявших участие в исследовании. 24% опрошенных уверены, что самое главное — это польза подарка, 9% женщин важен процесс дарения. Но не все они довольны тому, что получили.

«Мужчины очень плохо считывают намеки, — говорит сексолог Елена Бэкман, эксперт международной сети «Тренинг-центр «СЕКС.РФ». — Поэтому если женщина хочет получить в подарок желаемое, лучше сказать прямо. Не надо пренебрегать и его вопросом "Что тебе подарить?" Сюрприз, как видно из исследования, может не оправдать ожиданий».

Самый лучший подарок на 8 марта — ювелирное украшение: так считает 28% женщин (это, кстати, подтверждает, что большинство россиян пережили кризис, так как в прошлом году женщины были настроены крайне прагматично). 17,6% опрошенных хотели бы поехать в путешествие. 13,2% не отказались бы от автомобиля в подарок. 8,8% назвали технику, а 3,5% предпочитают деньги. Также женщины называют лучшим подарком жилплощадь (2,5%), шубу (1,9%). Популярные цветы набрали лишь 1,6% голосов»! По 1,3% набрали такие подарки как часы, секс-игрушки, свидание, парфюм, спа-процедуры и «все, что от мужа». Интересно, что предложение руки и сердца мечтают получить на 8 марта лишь 0,9% девушек. А 0,3% назвали идеальным подарком нож. Впрочем, 4% опрошенных считают, что чем дороже, тем лучше — повезло или нет их мужчинам, зависит лишь от аппетитов и финансовых возможностей.

Что касается самых нежеланных подарков, статистика такова. В рейтинге победила бытовая утварь — 20,7%. На втором месте — косметическое средство (8,8%), на третьем — плюшевая игрушка и неподходящие цветы (по 6,7%). Также женщинам не нравится получать на 8 марта сувениры (6,2%), предметы гардероба и аксессуары (по 3,6%). 3,1% назвали плохим подарком запчасти для автомобиля, 1,6% не нравится нижнее белье и книга. Искусственные цветы не оценят 1% опрошенных. По 0,5% набрали такие подарки, как шкатулка, травянчик, термос, свечка, салют, рогатка, оригами, копилка, кактус, валенки, Библия, мумия кошки (!) и «себя в ленточке».

Отмечают Международный женский день по-разному. 24% опрошенных предпочитают проводить праздник дома в компании любимого человека, 16% — в кругу друзей. 10% респонденток ответили, что для них 8 марта — это большой семейный праздник. 29% женщин не исключают ни одного из названных вариантов развития событий. И лишь 12% девушек не отмечают Международный женский день вообще. Большинство «неотмечающих» — девушки 25-35 лет (65%).

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