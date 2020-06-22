Звезда «Холостяка» Барбара Пино рассказала, какой будет ее свадьба

Поклонники реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ внимательно следят за развитием отношений модели Барбары Пино и стоматолога Антона Криворотова даже после завершения проекта. В интервью сайту WMJ.ru избранница «Холостяка» рассказала о закулисье проекта, своих планах на будущее. В том числе речь зашла и о ее свадьбе мечты.

«Я хочу скромную и тихую свадьбу на Гавайях. Я мечтаю о платье песочного цвета, очень легком и шелковом. Простое, но при этом очень дорогое, похожее на ночнушку», — поделилась Барбара.

Рассказала модель и о планах на продолжение рода: она хотела бы стать мамой двоих детей — сначала родить девочку, потом мальчика.

От прямого ответа на вопрос о развитии отношений с Антоном Криворотовым она ответила уклончиво: «У нас все хорошо. Я считаю, что правильнее оставлять личную жизнь в приватном пространстве, не для всех».

Время от времени Барбара и Антон публикуют совместные фото и видео в своих соцсетях. Тем временем финалистка 7-го сезона шоу «Холостяк» Лиза Адаменко уверена: эти чувства настоящие. Она призналась, что была рада уступить победу сопернице: «Я считаю, что у них все будет хорошо и будут очень красивые дети».

Как считаете, поженятся ли Антон и Барбара?