Женщины перечислили неожиданные и возбуждающие черты мужчин

При этом женщины назвали и неожиданные вещи. К примеру, одна из юзеров призналась, что обожает мужчин в шлепанцах. Другой нравятся кавалеры в килтах, особенно если они шотландцы. Часть женщин назвала акцент очень сексуальным.

«Я мгновенно влюбляюсь, если он мило ведет себя с детьми», — призналась еще одна девушка. «Нет ничего сексуальнее мужчины, играющего на барабанах», — оставила комментарий пользователь. Что касается причесок, женщин привлекают как мужчины с длинными волосами, так и поклонники с лысиной.

Ранее представительницы прекрасного пола поделились своим печальным опытом и вспомнили неловкие или неприемлемые моменты, связанные с занятиями любовью. Выяснилось, что многим из них не нравится, когда партнер начинает менять темп (или вовсе позицию) сразу же после того, как они попросили их продолжать в том же духе и проявлять креатив.

Других дам раздражало, когда партнеры слишком сильно сжимали их грудь во время процесса, увлекались «слюнявыми поцелуями» или тыкались больно в них головой в миссионерской позиции. Третьи особы рассказали, что худшие воспоминания у них остались от близости с избранниками, которые слишком увлекались фильмами для взрослых и требовали от партнерши действовать точь-в-точь, как героини данных фильмов.