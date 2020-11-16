Женщины перечислили основные ошибки мужчин во время секса

Наверняка у вас тоже случался неловкий момент в постели, когда партнер действовал по своему усмотрению, игнорируя ваши потребности. Оказывается, что от подобного поведения избранников страдают многие женщины и они готовы поделиться основными моментами, которые их раздражают в поведении мужчин во время близости. Свое мнение они высказали на сайте Reddit.

После изучения женских историй выяснилось, что многим из них не нравится, когда партнер начинает менять темп (или вовсе, позицию) сразу же после того, как они попросили их продолжать в том же духе и проявлять креатив. Других дам раздражало, когда партнеры слишком сильно сжимали их грудь во время процесса, увлекались «слюнявыми поцелуями» или тыкались больно в них головой в миссионерской позиции. Третьи особы вспомнили, что самые худшие воспоминания у них остались от близости с избранниками, которые слишком увлекались фильмами для взрослых и требовали от партнерши действовать точь-в-точь, как героини данных фильмов. Еще одни женщины отметили стремление мужчин непременно довести их до кульминации чуть ли не с первых минут, ведь на самом деле дамам был гораздо важнее насладиться в процессе, а не поучаствовать в гонке.

Данная тема заинтересовала многих пользователей, которые также поделились своим мнением и оставили больше сотни комментариев и вариантов решения подобных проблем.