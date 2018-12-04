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Юлия Снигирь показала нежное селфи с Евгением Цыгановым на фоне разговоров об их расставании

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Юлии Снигирь

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Фото Юлии Снигирь и Евгения Цыганова обсуждают в Сети.

Светские сплетники обсуждали расставание Юлии Снигирь и Евгения Цыганова добрую половину осени. Ни Юлия, ни Евгений предпочитали на разговоры не реагировать. «Как нам хватает времени и желания суетиться, злиться, сплетничать? Жизнь такая хрупкая. Берегите близких», — писала актриса.

Наконец, неделю назад пара вместе появилась на премьере фильма «Проводник», а сегодня прекрасная ее половина поделилась нежным селфи с любимым.

«Наконец то фотка где вы вдвоем», «Это с Цыгановым? Они же разошлись», «Еееееее! Все на месте!!!», «Такие счастливые!!!! Искренне рада за Вас!!!!», «Любви вам!!! Вы очень гармоничная, красивая пара», «Красавцы!!! Обожаю вас!!!», «Самая прекрасная пара на свете!!!!», «Ох, Юлия, как же приятно смотреть на вас с Евгением...ЛЮБВИ вам...», «Идеальные! любите всем на зло))», — обсуждают фото подписчики.

А вам нравится эта пара?

Фото и видео: instagram

Текст: Роза Ветрова

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