Юлия Снигирь показала нежное селфи с Евгением Цыгановым на фоне разговоров об их расставании

Светские сплетники обсуждали расставание Юлии Снигирь и Евгения Цыганова добрую половину осени. Ни Юлия, ни Евгений предпочитали на разговоры не реагировать. «Как нам хватает времени и желания суетиться, злиться, сплетничать? Жизнь такая хрупкая. Берегите близких», — писала актриса.

Наконец, неделю назад пара вместе появилась на премьере фильма «Проводник», а сегодня прекрасная ее половина поделилась нежным селфи с любимым.