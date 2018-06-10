Юлия Барановская перестала скрывать нового мужчину

«Огоо круто счастья вам», «Юленька , Вы этого очень достойны, рада всем сердцем», «Наконец-то вы с мужчиной! Будьте счастливы», «Ну наконец-то. Я все думала, когда же это произойдет», «Держит так крепко!!! Сразу видно, что не друг», «Сильно, брутально, по мужски», «Аж не сдержусь!напишу)как я рада за вас!!!!», «Юля, скоро и у вас будет свадьба!!!!!», «Самого светлого,доброго тебе и твоей семье....», — поздравляют подписчики.

«На Кержакова похож», «Чадов?», «Мне кажется, что это Соловьев», «Похож на Эмина», «Навряд ли это известный мужчина, скорее всего какой-нибудь банкир или ресторатор, тяжело снова довериться публичному человеку», «Это Игорь верник», «Я тоже думаю ,что Верник», «Мне почему то показалось судя по стрижке мужчины, что это Роман Демченко», «Это не Тимур?», «Кержаков?», «Тимур Соловьев?», «На Андрея Чадова похож», «А не Чадов ли это», — гадают они.

Многодетная мама рассталась с отцом своих детей, футболистом Андреем Аршавиным, в 2012 году, после девяти лет гражданского брака. Сейчас у Юлии все хорошо: она работает ведущей популярного шоу «Мужское/женское», участвует в проекте «Модный приговор» на «Первом».