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Юлия Барановская перестала скрывать нового мужчину

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Юлии Барановской

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Бывшая жена Аршавина вышла в свет с новым возлюбленным.

Вчера вечером в блоге Юлии Барановской появилось фото, на котором ее обнимает импозантный мужчина. «На свадьбе», — пояснила «она».

«Огоо круто счастья вам», «Юленька , Вы этого очень достойны, рада всем сердцем», «Наконец-то вы с мужчиной! Будьте счастливы», «Ну наконец-то. Я все думала, когда же это произойдет», «Держит так крепко!!! Сразу видно, что не друг», «Сильно, брутально, по мужски», «Аж не сдержусь!напишу)как я рада за вас!!!!», «Юля, скоро и у вас будет свадьба!!!!!», «Самого светлого,доброго тебе и твоей семье....», — поздравляют подписчики.

«На Кержакова похож», «Чадов?», «Мне кажется, что это Соловьев», «Похож на Эмина», «Навряд ли это известный мужчина, скорее всего какой-нибудь банкир или ресторатор, тяжело снова довериться публичному человеку», «Это Игорь верник», «Я тоже думаю ,что Верник», «Мне почему то показалось судя по стрижке мужчины, что это Роман Демченко», «Это не Тимур?», «Кержаков?», «Тимур Соловьев?», «На Андрея Чадова похож», «А не Чадов ли это», — гадают они.

Многодетная мама рассталась с отцом своих детей, футболистом Андреем Аршавиным, в 2012 году, после девяти лет гражданского брака. Сейчас у Юлии все хорошо: она работает ведущей популярного шоу «Мужское/женское», участвует в проекте «Модный приговор» на «Первом».

«Андрей Аршавин в последний раз видел Арсения, Артема и Яну в январе 2014 года. С тех пор ни разу не позвонил. В современном мире произошла ужасающая подмена понятий. Мужчины и женщины, которые уходят из семьи, считают, что перестают быть мамами и папами. Это ошибка», — рассказывала ведущая программы «Мужское/Женское» в одном из интервью.

А вот карьера Андрея уже не так успешна: он играет за казахстанский футбольный клуб «Кайрат», где его регулярно навещает новая жена Алиса, брак с которой едва не распался из-за измен. У них растет общая дочь.

Фото: instagram

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