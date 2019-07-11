«Я никогда не была против замужества»: Ирина Шейк дала интервью глянцевому журналу после слухов о расставании с Брэдли Купером

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер никогда не были женаты. Пара встречалась около четырех лет и итогом их встреч стала очаровательная малышка. На днях звездная мама дала интервью американскому Harper’s Bazaar.

«Верю ли я в брак? Да, конечно, я никогда не была против него. <...> Я думаю, просто таковы люди: если не можешь что-то иметь, то хочешь заполучить. Там, где висит занавес, люди хотят его распахнуть. Думаю, это просто любопытство», — цитирует издание.

Эта фраза была произнесена на фоне слухов о расставании с Брэдли Купером.