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«Верните блондинку»: младший сын Валерии показал видео с новой девушкой и посмеялся над критикой в ее адрес

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиана и Арсений Шульгин

Фото: Instagram девушки Арсения Шульгина

21-летний Арсений Шульгин поздравил свою новую избранницу с днем рождения.

Младший сын певицы Валерии — завидный жених. Арсений Шульгин, известный ее поклонникам как подающий надежды пианист, похоже, выбрал другую стезю. Юноша занялся бизнесом, заработал свои первые серьезные деньги на продаже расчесок-выпрямителей для волос, которые покупал на Садоводе по 300 рублей и продавал в соцсетях по 2990 рублей, рекламируя у мелких блогеров, создал еще несколько интернет-магазинов, параллельно занимаясь популярными пабликами и проектами в Сети — и отвез любимую девушку на курорт. Однако ее личность удивила подписчиков его блога.

Видео, в котором он поздравил Лиану с днем рождения, не понравилось части его фолловеров. Они начали сравнивать ее с предыдущей девушкой Арсения: «А мне Аня больше нравилась! Хорошая девушка, не высокомерная», «Анна Шеридан была гораздо лучше и красивее, жаль, что у вас не получилось с ней», «Не верится у него новая девушка??? Блин та блондинка была лучше, верни ее», «Блондинка намного красивее была», «Да уж Арсений тебе это прямо не идет», «Зачем это выкладывать, можно и по скромнее быть», «Пошлую нашел», «А она точно с тобой не ради денег?», «Где вы познакомились?», «Когда машину ей новую подаришь?», «Ща прославится благодаря тебе и кинет».

В ответ на негативные комментарии в ее адрес, юноша написал: «Верните блондинку!!!!!!!!!!!». Так он посмеялся над теми, кому больше нравилась его бывшая — Анна Шеридан, которая на момент романа с ним была моделью и студенткой Плехановского университета.

Справедливости ради стоит отметить, что под видео были не только негативные комментарии. «Одно удовольствие смотреть на такую пару ! Счастья вам! И с днем рождения Лиану», «С днем рождения вашу красотку», «Вы просто агонь», «Красивые молодые открытые. Молодцы», «Такая страсть, такой огонь», «Эротично...», «Красавцы», «Классные, что тут еще сказать», «Чтоб ваша любовь длился, не смотря не какие тяжести, чтоб она была самая счастливой девушкой вместе с тобой, чтоб море горы не смогли рушать ваше отношение ваше любовь», — поздравляют друзья.

Passion.ru присоединяется к поздравлениям!

Фото и видео: instagram

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