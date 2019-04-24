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«Веду очень достойный образ жизни»: Бузова расказала Собчак о первой после развода любви и сердечном приступе

Первый мужчина, в которого влюбилась 33-летняя Ольга Бузова после расставания с мужем, оставил шрам на ее сердце.

С тех пор, как Ольга Бузова рассталась с Дмитрием Тарасовым, прошло более двух лет. Все это время звезда «Дома-2» посвятила карьере: ей удалось «раскрутить» свой Instagram до неимоверных высот и исполнить мечту — состояться в качестве певицы. Сегодня в эфире шоу «Осторожно, Собчак» Ольга призналась Ксении: за все это время в ее спальне побывал всего лишь один мужчина.

«Я веду очень достойный образ жизни», — подчеркнула она.

Первым мужчиной, в которого по-настоящему влюбилась Ольга после развода, стал сыровар из шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев. Он и оставил заметный след на ее теле: после того, как Бузова узнала о его предательстве, ее сердце стало биться так сильно, что пришлось делать укол.

Фото: Кадр из эфира

Фото: Кадр из эфира

Сейчас Ольга снова одинока, но она не теряет надежды встретить новую любовь.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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