«Веду очень достойный образ жизни»: Бузова расказала Собчак о первой после развода любви и сердечном приступе

С тех пор, как Ольга Бузова рассталась с Дмитрием Тарасовым, прошло более двух лет. Все это время звезда «Дома-2» посвятила карьере: ей удалось «раскрутить» свой Instagram до неимоверных высот и исполнить мечту — состояться в качестве певицы. Сегодня в эфире шоу «Осторожно, Собчак» Ольга призналась Ксении: за все это время в ее спальне побывал всего лишь один мужчина.

«Я веду очень достойный образ жизни», — подчеркнула она.

Первым мужчиной, в которого по-настоящему влюбилась Ольга после развода, стал сыровар из шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев. Он и оставил заметный след на ее теле: после того, как Бузова узнала о его предательстве, ее сердце стало биться так сильно, что пришлось делать укол.