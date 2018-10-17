«Не могу быть с человеком, который меня предает и продает»: Бузова подтвердила разрыв с победителем ее проекта

Сразу после красивого финала шоу «Замуж за Бузову» в Сети стала появляться противоречивая информация на тему отношений Ольги и ее избранника Дениса. СМИ наперебой писали, что Лебедев изменяет возлюбленной, а также нечист на руку. Сам бизнесмен резко отрицал все слухи, но утром 17 октября Ольга наконец расставила все точки над i.
«Мне бы очень хотелось не комментировать то, что оказалось страшной реальностью, но у меня просто нет права на это молчание! На сегодняшний момент мы с Денисом не вместе, и в будущем тоже не сможем быть вместе! Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует предает и продает! К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой! У нас состоялся очень сложный разговор. Все факты этих ужасающих переписок Денис мне подтвердил лично! Прикрываясь словами о безграничной любви, космической связи между нами.... и своей лживой «открытостью миру». Да ему достаточно долго удавалось вводить меня в заблуждение», — заявила Бузова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Девушка призналась, что после окончания съемок какое-то время все-таки провела с мужчиной, сумевшим покорить ее сердце, но в итоге она узнала правду и даже обвинила Дениса в опасной зависимости, прямо обратившись к нему в конце своего откровенного поста. «Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещенных препаратов! Мне очень больно, что люди так бесцеремонно могут влезать в душу других людей, и крушить там все ради своей выгоды! А когда плюют в душу человеку, который тебе поверил, и любовь остается только в постах в Инстаграм, становится просто невыносимо мерзко. Я впервые встречаю такого чудовищного и бездушного человека на этой земле! Я просто не понимаю, как такое вообще возможно! Бог тебе судья», — сказала Ольга.
Фото и видео: Instagram