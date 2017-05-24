Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения

Новая любовь преобразила Светлану Бондарчук: поклонники отмечают особый блеск в ее глазах, а СМИ — восхищаются смелыми нарядами. Сегодня звезда продемонстрировала очередной. «Платьев много не бывает....», — сообщила она.
«Смело! Но красиво!!!», «Богиня», «Вот это фигура», «Вот это секс», «Космос, а не платье», «Я думала это пеньюар», «Господи, какая вы», «ООО невестушка», — обсуждают фолловеры, они ждут от любимицы приятных новостей.
Сегодня возлюбленный Светланы, фотограф Сергей Табунов празднует день рождения, с чем его и поздравила звезда. «Сережа, с днем рождения!!! ❤️», — написала она под романтичным видеороликом.
Светлана уже поздравляла Табунова с днем рождения год назад, но тогда ее пост не вызвал особого ажиотажа: все сочли мужчину просто очередным другом бывшей жены Федора Бондарчука.
На днях эти двое появились вместе на театральном перформансе. Светлана выглядела озорной и счастливой, а Сергей — немного смущенным.
А вам нравится эта пара?
Фото: instagram