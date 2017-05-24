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Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения

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Фото из Instagram Светланы Бондарчук
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Светлана Бондарчук снова посвятила трогательный пост Сергею Табунову.

Новая любовь преобразила Светлану Бондарчук: поклонники отмечают особый блеск в ее глазах, а СМИ — восхищаются смелыми нарядами. Сегодня звезда продемонстрировала очередной. «Платьев много не бывает....», — сообщила она.

Публикация от Sveta R (@a030aa)

«Смело! Но красиво!!!», «Богиня», «Вот это фигура», «Вот это секс», «Космос, а не платье», «Я думала это пеньюар», «Господи, какая вы», «ООО невестушка», — обсуждают фолловеры, они ждут от любимицы приятных новостей.

Сегодня возлюбленный Светланы, фотограф Сергей Табунов празднует день рождения, с чем его и поздравила звезда. «Сережа, с днем рождения!!! ❤️», — написала она под романтичным видеороликом.

Светлана уже поздравляла Табунова с днем рождения год назад, но тогда ее пост не вызвал особого ажиотажа: все сочли мужчину просто очередным другом бывшей жены Федора Бондарчука.

Сережа, с днём рождения! 🎂❤️🖤

Публикация от Sveta R (@a030aa)

На днях эти двое появились вместе на театральном перформансе. Светлана выглядела озорной и счастливой, а Сергей — немного смущенным.

А вам нравится эта пара?

Фото: instagram

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