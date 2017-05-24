Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения

«Смело! Но красиво!!!», «Богиня», «Вот это фигура», «Вот это секс», «Космос, а не платье», «Я думала это пеньюар», «Господи, какая вы», «ООО невестушка», — обсуждают фолловеры, они ждут от любимицы приятных новостей.

Сегодня возлюбленный Светланы, фотограф Сергей Табунов празднует день рождения, с чем его и поздравила звезда. «Сережа, с днем рождения!!! ❤️», — написала она под романтичным видеороликом.