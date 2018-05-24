Озорная Светлана Бондарчук и смущенный Сергей Табунов появились на театральном перформансе

Долгое время Светлана Бондарчук скрывала новые отношения. Ее поклонники отмечали грусть в глазах любимицы, пережившей болезненное расставание с Федором Бондарчуком. Но вчера, 24 мая, Светлана просто сияла на посвященном театру перформансе, который представил легендарный коньяк АРАРАТ.

Ее спутник, Сергей Табунов, выглядел немного смущенным на фоне озорной подруги в романтичном летящем платье с цветочным принтом и белых остроносых ботильонах.