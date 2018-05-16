Солист Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался о романе с Светланой Лободой

Красивая история о романе популярной певицы Светланы Лободы и солиста Rammstein Тилля Линдеманна, закончившая рождением общего ребенка, ради которого молодая женщина переехала в роскошный особняк в США, поразила поклонников артистки. На днях продюсер певицы Нателла Крапивина рассказала, как отреагировал на нее сам «отец».

«Когда история попала в СМИ, Тиль выслал Свете много скринов немецкой прессы. И написал: "Ты хотела мирового успеха? Вот он. Наслаждайся!"», — процитировала она слова музыканта.

Напрямую свои отношения пара не подтверждала, но однажды Светлана появилась в черной футболке с изображением Тилля на одной из вечеринок в рамках музыкального фестиваля Coachella в США.