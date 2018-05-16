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Солист Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался о романе с Светланой Лободой

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тилль Линдеманн

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55-летний Тилль Линдеманн прокомментировал слухи о романе с российской певицей.

Красивая история о романе популярной певицы Светланы Лободы и солиста Rammstein Тилля Линдеманна, закончившая рождением общего ребенка, ради которого молодая женщина переехала в роскошный особняк в США, поразила поклонников артистки. На днях продюсер певицы Нателла Крапивина рассказала, как отреагировал на нее сам «отец».

«Когда история попала в СМИ, Тиль выслал Свете много скринов немецкой прессы. И написал: "Ты хотела мирового успеха? Вот он. Наслаждайся!"», — процитировала она слова музыканта.

Напрямую свои отношения пара не подтверждала, но однажды Светлана появилась в черной футболке с изображением Тилля на одной из вечеринок в рамках музыкального фестиваля Coachella в США.

слухи обо мне пока слишком преувеличены❤️🤷‍♀️

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Нателла также предпочитает держаться в стороне, не отвечая на вопросы о личной жизни подопечной.

Фото: globallookpress

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