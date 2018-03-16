Светлана Лобода показала роскошный особняк в США, где будет рожать
35-летняя Светлана Лобода, которая ожидает второго ребенка, улетела в Лос-Анджелес, где запланировала роды и первые несколько месяцев жизни малыша.
На днях Светлана Лобода рассекретила свою вторую беременность и сообщила поклонникам, что собирается рожать в США, где проведет пару месяцев, оставшиеся до появления малыша на свет, а также еще некоторое время после этого радостного события.
Вчера вечером певица прилетела в Лос-Анджелес и уже показала фолловерам в Stories роскошный особняк, который арендовала на все время пребывания в Америке.
Многие интернет-пользователи посчитали этот факт косвенным доказательством того, что отцом будущего ребенка Лободы является лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, поскольку он живет именно в Лос-Анджелесе. А как вы считаете, правдивы ли эти слухи?
Фото: Instagram
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