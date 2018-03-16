Светлана Лобода показала роскошный особняк в США, где будет рожать

Вчера вечером певица прилетела в Лос-Анджелес и уже показала фолловерам в Stories роскошный особняк, который арендовала на все время пребывания в Америке.

Многие интернет-пользователи посчитали этот факт косвенным доказательством того, что отцом будущего ребенка Лободы является лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, поскольку он живет именно в Лос-Анджелесе. А как вы считаете, правдивы ли эти слухи?

Фото: Instagram