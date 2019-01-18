«Следующий почувствует себя особенным»: Виктория Боня рассказала о своем воздержании

39-летняя Виктория Боня снова одинока. В этом она призналась своему другу, записывающему влоги под псевдонимом Денчик. Оказывается, вот уже почти четыре месяца звезда накапливает женскую энергию.
«Я такой человек, я предпочитаю накапливать энергию, не растрачивать ее. Если у меня допустим перерыв и у меня нет отношений в течение трех-четырех месяцев, даже пяти-шести, я буду накапливать эту энергию. Но тот, кто будет следующим, тот почувствует себя особенным», — рассуждает экс-участница «Дома-2».
Чтобы не думать о том, что сейчас недоступно, звезда занимается спортом.
Последним официальным избранником Виктории Бони, которого она представила публике, был бизнесмен Пьер Андюран. Расставание с ним было не очень красивым.
Позже Виктория намекала на роман с американцем Алленом Джеффри Бейером и говорила, что подумывает о переезде в Штаты, но этим ее планам что-то помешало.
Сейчас Боня обитает между Монако и Москвой, посвящает время дочери, которая родилась в гражданском браке с Алексом Смерфиттом. «Алекс меня покорил тем, что сказал: "Я хочу с тобой состариться". Мне таких слов никто никогда не говорил», — вспоминала она.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram