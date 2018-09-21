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Виктория Боня переезжает в Лос-Анджелес к новому возлюбленному?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Боня и Аллен Бейер

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38-летняя Виктория Боня, похоже, уже решила перевести отношения с Алленом Бейером на новый уровень.

Модель и телеведущая Виктория Боня совсем недавно рассталась с французским миллиардером Пьером Андюраном, но уже нашла нового бойфренда в лице юриста Аллена Бейера. Звезда представила его поклонникам в своем микроблоге, а затем опубликовала еще несколько милых снимков с красавцем.

А накануне Виктория заявила, что уже занялась подготовкой всех документов для переезда в Лос-Анджелес, где как раз живет и Аллен. «Девочки и мальчики, отпишитесь, кто живет в Америке?! Все, о чем я когда-то мечтала сейчас происходит в моей жизни! Главное — мечтать! И мечтать очень глобально! Не можете мечтать, значит вы сбились с пути, ищите его снова и снова, а потом — мечтайте», — поделилась эмоциями Боня (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, некоторые интернет-пользователи уверены, что Аллен Бейер — все же просто друг Виктории, который поддерживает ее в непростой период после расставания. Ходят слухи, что этот мужчина «играет за другую команду» и на самом деле неравнодушен к общему с Боней приятелю, аккордеонисту Петру Дранге.

Фото и видео: Instagram

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