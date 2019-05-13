Скандально известный танцовщик Сергей Полунин о своей новой девушке: «Мы познакомились в Instagram»

Некоторое время назад танцовщик Сергей Полунин был влюблен в балерину Наталью Осипову. Ей он посвятил татуировку, которую набил на пальцах, но потом удалил: в его жизни появилась новая спутница.
«Мы познакомились в Instagram. У меня был довольно странный период, когда я много чего там писал, может быть даже разрушительного для себя. Я стер все, что постил, но перед тем как удалить, зашел в директ, куда вообще никогда в жизни не заглядывал. Листал, листал и вдруг остановился на сообщении Лены. Она писала: "Спасибо за искусство...". Но мне были не важны слова. Я вдруг почувствовал какую-то вибрацию. Потом зашел в профиль и как-то почувствовал, что это именно тот человек, с которым мы будем вместе. Просто знал», — рассказал он в недавнем интервью.
Новой избранницей артиста стала 25-летняя фигуристка Елена Ильиных.
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Спасибо @hello__ru ❤️ #Repost @hello__ru ・・・ Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые рассказали свою историю любви ❤️ Знаменитый танцовщик и олимпийская чемпионка по фигурному катанию дали первое интервью в качестве пары. О знакомстве в @instagram, первой встрече и первом совместном проекте Сергей и Елена рассказали HELLО! Об этом и не только читайте в новом номере уже завтра, 13 мая! 💥 @hello__ru #hello_ru #hello_russia #СергейПолунин #ЕленаИльиных Текст: Елена Карпенко Фото: @tuponogova_volkova Стиль: @kyklamasha Продюсеры: @olga__zakatova, Галина Крючкова Мейк-Ап: @andreyshilkov, @amerkusheva/Make up for ever Причёски: @ivan_ivanov_igorevich/ творческий партнёр L’Oréal Professionnel Сет-дизайн: @lizagarder Ассистент фотографа: Константин Егонов Ассистент стилиста: @alina_salimova_ Благодарим склад итальянских тканей Tessutidea за помощь в организации съемки.
С творчеством Сергея Полунина она познакомилась за три недели до встречи с ним. «Мама прислала мне видео нескольких танцев Сережи. Она часто присылает мне какие-то интересные балетные ролики, которые могу пригодиться мне в работе», —поделилась она.
Первая их встреча произошла в Мюнхене. С тех пор влюбленных часто видят вдвоем, и они даже готовят совместное выступление.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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