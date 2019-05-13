Скандально известный танцовщик Сергей Полунин о своей новой девушке: «Мы познакомились в Instagram»

Некоторое время назад танцовщик Сергей Полунин был влюблен в балерину Наталью Осипову. Ей он посвятил татуировку, которую набил на пальцах, но потом удалил: в его жизни появилась новая спутница.

«Мы познакомились в Instagram. У меня был довольно странный период, когда я много чего там писал, может быть даже разрушительного для себя. Я стер все, что постил, но перед тем как удалить, зашел в директ, куда вообще никогда в жизни не заглядывал. Листал, листал и вдруг остановился на сообщении Лены. Она писала: "Спасибо за искусство...". Но мне были не важны слова. Я вдруг почувствовал какую-то вибрацию. Потом зашел в профиль и как-то почувствовал, что это именно тот человек, с которым мы будем вместе. Просто знал», — рассказал он в недавнем интервью.

Новой избранницей артиста стала 25-летняя фигуристка Елена Ильиных.