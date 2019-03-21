Квартиры на 140 миллионов рублей, балетная школа и ресторан: Шнуров отдал экс-жене почти все совместно нажитое имущество

Весной прошлого года Сергей и Матильда Шнуровы, казалось бы, жившие душа в душу, внезапно объявили о разводе. Уже через несколько месяцев супруги официально сменили статус, однако процесс дележа имущества продлился до недавнего времени.
Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», 21 марта суд официально постановил, что Матильда Шнурова имеет право оставить себе практически все совместно нажитые квартиры в центре Санкт-Петербурга: это две квартиры в доме на набережной Крюкова канала, а также двухэтажная квартира в здании на улице Пестеля. Общая стоимость отошедшей Матильде недвижимости — около 140 миллионов рублей.
Кроме этого, во время брака Матильда открыла на деньги мужа балетную школу «Айседора» и ресторан «Кококо». Оба предприятия также перешли в ее владение.
Но и Сергей остался не без ниточки: у него осталась трехэтажная квартира в 400 квадратных метров на улице Чайковского, а также жилье, приобретенное до свадьбы с Еленой Мозговой (настоящее имя Матильды, — прим. ред.) — 123 квадратных метра на набережной Фонтанки. При этом общая стоимость недвижимости ниже, чем у экс-супруги музыканта — 115 миллионов рублей.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram