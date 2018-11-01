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«Пусть бьет и изменяет, я потерплю»: Анна Седокова резко высказалась об одиночестве

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Седоковой

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35-летняя Анна Седокова ответила хейтерам.

Часто успешные люди сталкиваются с травлей в социальных сетях. Несчастливые в браке женщины любят попрекать красивых и знаменитых их одиночеством. Звезды реагируют по-разному. Пока Настасья Самбурская снимает полные иронии видеоролики о том, как на самом деле живут «счастливые жены и мамы ангелочков», Анна Седокова выступила с пламенной речью.

«Если вы думаете, что я не хочу по другому, вы не правы. Что вы! Я мечтаю написать у себя в профайле "счастливаяжена" и "мамаколеньки" и еще дату поставить. Нашей росписи и бракосочетания в загсе, а после Все мы поедем на банкет. И там конкурсы с тамадой и яйцами. Очень хочу, только как-то не выходит. Вот у вас вышло! Вы такие молодцы! Ну, должен же жить кто то так, чтобы наглядно вам демонстрировать ваше превосходство! Дай же мне, Бог, мужа хорошего. Главное, чтобы не пьющий. Пусть бьет и изменяет, но я потерплю», — написала она.

Фото: instagram

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