«Пусть бьет и изменяет, я потерплю»: Анна Седокова резко высказалась об одиночестве

Часто успешные люди сталкиваются с травлей в социальных сетях. Несчастливые в браке женщины любят попрекать красивых и знаменитых их одиночеством. Звезды реагируют по-разному. Пока Настасья Самбурская снимает полные иронии видеоролики о том, как на самом деле живут «счастливые жены и мамы ангелочков», Анна Седокова выступила с пламенной речью.

«Если вы думаете, что я не хочу по другому, вы не правы. Что вы! Я мечтаю написать у себя в профайле "счастливаяжена" и "мамаколеньки" и еще дату поставить. Нашей росписи и бракосочетания в загсе, а после Все мы поедем на банкет. И там конкурсы с тамадой и яйцами. Очень хочу, только как-то не выходит. Вот у вас вышло! Вы такие молодцы! Ну, должен же жить кто то так, чтобы наглядно вам демонстрировать ваше превосходство! Дай же мне, Бог, мужа хорошего. Главное, чтобы не пьющий. Пусть бьет и изменяет, но я потерплю», — написала она.

Фото: instagram