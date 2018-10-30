Настасья Самбурская жестко высмеяла «счастливых жен и матерей»

За сутки видео просмотрели более миллиона человек и почти четыре тысячи оставили свои комментарии.

«Прям в точку», «Жестко и правдиво)))», «Доза смеха с самого утра....#яжемать», «Знатно я посмеялась! Вы отлично вошли в роль типичной "мамашки"», «Ты такая угарная и смешная», «Даешь продолжение», «У меня двое детей! И да, я счастлива!..., но Вас я обожаю!!! Продолжайте в том же духе!!!», «Хорошая идея.помимо юмора,показано что ребенок не особо видет что творится вокруг но он постоянно видет свою мать и ее эмоции», — обсуждают подписчики.

«Чет Настя, не смешно....», «Зачем так Уродовать образ мамы ?(((», «Неприятное видео. Почему хабалками то выставлять матерей? Есть конечно такие личности, но в целом материнство осознанно и правильно у умных женщин», «Ваше не очень счастливое детство, сказывается сейчас! Жалко ваших деток, если конечно они у вас будут», «В погоне за зрителем и сума сойти можно!?», — критикуют обиженные мамочки.

А вы на чьей стороне?

Фото и видео: instagram