logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Настасья Самбурская жестко высмеяла «счастливых жен и матерей»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Настасьи Самбурской

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса Настасья Самбурская сняла пародию на вечно всем недовольных мамочек.

Известные люди, ведущие блоги в социальных сетях, часто подвергаются нападкам дам, в описании аккаунтов которых значится «счастливая жена и мама ангелочка». Настасья Самбурская — не исключение. Накануне актриса опубликовала в своем блоге видео, в котором жестко высмеяла таких женщин.

«Счастливым матерям посвящается. Перед тем, как прочесть комментарии, сразу напишу, что конечно в курсе, что у меня нет детей, я знаю, что мне 31год и я не такая счастливая, как многие из вас. Поэтому от зависти, вот занимаюсь творчеством», — прокомментировала она свою зарисовку.

За сутки видео просмотрели более миллиона человек и почти четыре тысячи оставили свои комментарии.

«Прям в точку», «Жестко и правдиво)))», «Доза смеха с самого утра....#яжемать», «Знатно я посмеялась! Вы отлично вошли в роль типичной "мамашки"», «Ты такая угарная и смешная», «Даешь продолжение», «У меня двое детей! И да, я счастлива!..., но Вас я обожаю!!! Продолжайте в том же духе!!!», «Хорошая идея.помимо юмора,показано что ребенок не особо видет что творится вокруг но он постоянно видет свою мать и ее эмоции», — обсуждают подписчики.

«Чет Настя, не смешно....», «Зачем так Уродовать образ мамы ?(((», «Неприятное видео. Почему хабалками то выставлять матерей? Есть конечно такие личности, но в целом материнство осознанно и правильно у умных женщин», «Ваше не очень счастливое детство, сказывается сейчас! Жалко ваших деток, если конечно они у вас будут», «В погоне за зрителем и сума сойти можно!?», — критикуют обиженные мамочки.

А вы на чьей стороне?

Фото и видео: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Они отдалились друг от друга»: приятель семьи Высоцкой и Кончаловского высказался о кризисе в их браке
Молодая помощница Петросяна впервые прокомментировала свою беременность
«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз