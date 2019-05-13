«Познакомились в танце»: Максим Галкин показал нежное фото с Аллой Пугачевой

Этой парой восхищаются многие, однако далеко не всем известно, как произошло знакомство Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Сегодня шоумен рассказал о начале отношений со своей «второй половинкой».
«Познакомились 18 лет назад в танце - так и танцуем до сих пор», — написал он.
«Такая фраза, такое фото, аж до мурашек) Трогательно, жизненно, человечно, благородно и оооочень любяще», «Алла Борисовна выглядит замечательно», «Танцуйте еще много много лет вместе! Вы прекрасны, счастья вам», «Ваш танец прекрасен ...такое судьба дарует избранным...Вы одни из немногих», — комментируют поклонники пары.
Стоит отметить, что это была не первая встреча Максима и Аллы. Первая произошла, когда будущему супругу Примадонны было всего три года. Однажды, разбирая семейный фотоархив, шоумен наткнулся на фото, которое сильно удивило его. Оказалось, что в 1979 году в ГДР его родители присутствовали на ужине с Пугачевой, которая на тот момент уже была звездой.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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