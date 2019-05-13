«Познакомились в танце»: Максим Галкин показал нежное фото с Аллой Пугачевой

Этой парой восхищаются многие, однако далеко не всем известно, как произошло знакомство Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Сегодня шоумен рассказал о начале отношений со своей «второй половинкой».

«Познакомились 18 лет назад в танце - так и танцуем до сих пор», — написал он.