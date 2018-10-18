Новый возлюбленный Матильды Шнуровой прокомментировал видео из аэропорта

На днях в Сети появился видеоролик, сделанный в аэропорту «Пулково». На нем запечатлены бывшая супруга Сергея Шнурова и Сергей Шпонька, успешный петербургский ресторатор. Кадры из видео разлетелись по Сети, а СМИ написали о романе Матильды Шнуровой. Однако появившийся сегодня комментарий Сергея заставил публику усомниться в романе.

«Это старое видео, ему 10 лет. Да, мне действительно приписывают роман с Матильдой Шнуровой. Только информацию 10-летней давности выдали как новую», — цитирует слова Шпоньки издание «КП-Петербург».

Опровергать отношения с Матильдой Сергей не стал.

Фото: instagram