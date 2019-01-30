Наоми Кэмпбелл заметили на свидании с 25-летним Лиамом Пейном

Совсем недавно СМИ обсуждали необычную звездную пару: Наоми Кэмпбелл рассекретила роман с рэпером Skepta, который на 12 моложе ее. Новый «бойфренд» модели, возможную связь с которым активно обсуждают в Сети, — бывший участник группы One Direction Лиам Пейн — моложе ее на 23 года.

Похоже, слухи возникли неспроста: на днях парочку заметили рядом с лондонским клубом O2, где проходил концерт Давидо. Очевидцы сообщили, что пара покинула вечеринку вместе, мужчина нежно обнимал женщину.

Незадолго до этого пользователи Instagram заметили нежные комментарии Лиама под фотографиями супермодели.

Со своей бывшей возлюбленной и матерью своего ребенка, 35-летней Шерил Коул, мужчина расстался в прошлом году.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram