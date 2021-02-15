Мужчины объяснили, почему предпочитают полных девушек худым
Опрос был проведен в приложении для анонимного обмена секретами Whisper. Один из пользователей по имени Рандольф признался в Сети, что не хочет и не может встречаться с худенькими девушками. По мнению юзера, у таких представительниц слабого пола недостаточно большая грудь или ягодицы. Еще один комментатор из Мэриленда вовсе назвал худых женщин «отвратительными». Он не назначает свиданий таким знакомым.
Житель Саппингтона рассказал, что заводит отношения только с полными подругами, но друзья не понимают его выбор. Некоторые из высказавшихся отметили, что с худыми девушками не так приятно обниматься как с «пухленькими». В целом уверенные в себе женщины в теле сильной половине американцев кажутся более сексуальными.
Ранее турецкие ученые рассказали, почему мужчины любят женщин с пышными изгибами фигуры. Первая причина, по которой мужчины предпочитают пышнотелых дам, заключается в том, что на подсознательном уровне они кажутся им здоровыми. Кроме того, подобные женщины часто демонстрируют уверенность в себе и в своих чарах, что также подкупает. Вторая причина — это игривый нрав красавиц с формами. Представители сильного пола считают их веселыми хохотушками, с которыми никогда не бывает скучно благодаря их легкому нраву и коммуникативным навыкам.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!