Мужчины объяснили, почему предпочитают полных девушек худым

Житель Саппингтона рассказал, что заводит отношения только с полными подругами, но друзья не понимают его выбор. Некоторые из высказавшихся отметили, что с худыми девушками не так приятно обниматься как с «пухленькими». В целом уверенные в себе женщины в теле сильной половине американцев кажутся более сексуальными.

Ранее турецкие ученые рассказали, почему мужчины любят женщин с пышными изгибами фигуры. Первая причина, по которой мужчины предпочитают пышнотелых дам, заключается в том, что на подсознательном уровне они кажутся им здоровыми. Кроме того, подобные женщины часто демонстрируют уверенность в себе и в своих чарах, что также подкупает. Вторая причина — это игривый нрав красавиц с формами. Представители сильного пола считают их веселыми хохотушками, с которыми никогда не бывает скучно благодаря их легкому нраву и коммуникативным навыкам.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

7 главных фактов о благотворительности в России

Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов

Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям