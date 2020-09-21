Названы 5 причин, почему мужчины любят женщин с пышными изгибами фигуры
Как сообщает турецкое онлайн-издание Milliyet, первая причина, по которой мужчины предпочитают пышнотелых дам, заключается в том, что на подсознательном уровне они кажутся им здоровыми. Кроме того, подобные женщины часто демонстрируют уверенность в себе и в своих чарах, что также подкупает. Вторая причина – это игривый нрав красавиц с формами. Представители сильного пола считают их веселыми хохотушками, с которыми никогда не бывает скучно благодаря их легкому нраву и коммуникативным навыкам.
Третья причина повышенного интереса к пышным девушкам – в том, что они явно любят поесть, а путь к сердцу мужчины, как известно, тоже лежит через желудок. Еда – одно из самых больших удовольствий в жизни людей, потому им нравится, когда дама на свидании не грызет салатный лист, а наслаждается хорошей пищей. Также многие мужчины отмечают в качестве еще одной важной причины любви к женщинам с пышными формами их ласковость и заботливость, в то время как модели с идеальными телами подсознательно кажутся им холодными и отстраненными. И последнее, что их привлекает, – то, что их приятно обнимать.
Фото: depositphotos
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