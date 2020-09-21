Названы 5 причин, почему мужчины любят женщин с пышными изгибами фигуры

Третья причина повышенного интереса к пышным девушкам – в том, что они явно любят поесть, а путь к сердцу мужчины, как известно, тоже лежит через желудок. Еда – одно из самых больших удовольствий в жизни людей, потому им нравится, когда дама на свидании не грызет салатный лист, а наслаждается хорошей пищей. Также многие мужчины отмечают в качестве еще одной важной причины любви к женщинам с пышными формами их ласковость и заботливость, в то время как модели с идеальными телами подсознательно кажутся им холодными и отстраненными. И последнее, что их привлекает, – то, что их приятно обнимать.

Фото: depositphotos

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