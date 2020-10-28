Мужчина напал на актрису с ножом за отказ выйти замуж
Фото: instagram.com/malvimalhotra
Инцидент произошел в Мумбаи 26 октября. Актриса была знакома с Кумаром Махипалом Сингхом около года. Несколько дней назад тот предложил ей руку и сердце, но девушка отказала. Мужчина не отступал и решил поговорить с возлюбленной, но она проигнорировала его.
При встрече у одной из кофеен мужчина напал на артистку и три раза ударил ножом. После он скрылся с места преступления на Audi.
Жертву отвергнутого мужчины госпитализировали, у нее диагностировали проникающее ранение живота и порезы на обеих руках. На данный момент ее состояние стабилизировалось. Полиция выясняет все детали произошедшего.
Напомним, Мальви Мальхотра известна любителям кино в Индии по телесериалам «Полет» и «Отель Милан».
Фото: instagram.com/malvimalhotra
Ранее жених в Новосибирской области до смерти избил невесту в день свадьбы. Инцидент произошел в селе Прокудское 29 сентября. Девушка раньше жила в Оби, а недавно переехала в рабочий поселок Чик и поселилась вместе с матерью в бараках возле железной дороги. Она познакомилась с мужчиной, отбывающим наказание в тюрьме. После освобождения возлюбленного пара решила расписаться. Однако молодые поругались.
Фото: Instagram/ @malvimalhotra
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