Мужчина напал на актрису с ножом за отказ выйти замуж

При встрече у одной из кофеен мужчина напал на артистку и три раза ударил ножом. После он скрылся с места преступления на Audi.

Жертву отвергнутого мужчины госпитализировали, у нее диагностировали проникающее ранение живота и порезы на обеих руках. На данный момент ее состояние стабилизировалось. Полиция выясняет все детали произошедшего.

Напомним, Мальви Мальхотра известна любителям кино в Индии по телесериалам «Полет» и «Отель Милан».