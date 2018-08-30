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«Сегодня я знаю на вкус ее пальчики»: Светлана Лобода не может налюбоваться на младшую дочку

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я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

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Певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз в конце мая. На днях она опубликовала проникновенный пост о крохотной младшей дочке.

Светлана Лобода пока не показывает поклонникам личико младшей дочери Тильды, но зато с удовольствием рассказывает о ней и о своих ощущениях от материнства. Старшая дочь звезды Ева тоже в восторге от сестренки. По словам Светланы, «Ева каждый день говорит: «Спасибо, мама, что родила мне сестренку…».

Сама молодая мама до сих пор пребывает в эйфории после родов. Накануне она написала в своем микроблоге, выложив фото, сделанное во время беременности: «Как стремительно летит время... Еще 3 месяца назад, моя Тильда жила во мне и я даже не представляла какой она будет... Сегодня я знаю на вкус ее пальчики и вдыхаю душистый запах каждой складочки... Хочу чтобы все женщины мира были счастливы в своем материнстве» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, 7-летнюю Евангелину исполнительница родила от танцора Андрея Царя. Пара жила в гражданском браке несколько лет и официально рассталась 1 октября 2014 года. С тех пор экс-солистка «ВИА Гры» тщательно скрывает подробности своей личной жизни. По слухам, отцом Тильды стал лидер известной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Фото и видео: Instagram

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