«Сегодня я знаю на вкус ее пальчики»: Светлана Лобода не может налюбоваться на младшую дочку

Светлана Лобода пока не показывает поклонникам личико младшей дочери Тильды, но зато с удовольствием рассказывает о ней и о своих ощущениях от материнства. Старшая дочь звезды Ева тоже в восторге от сестренки. По словам Светланы, «Ева каждый день говорит: «Спасибо, мама, что родила мне сестренку…».

Сама молодая мама до сих пор пребывает в эйфории после родов. Накануне она написала в своем микроблоге, выложив фото, сделанное во время беременности: «Как стремительно летит время... Еще 3 месяца назад, моя Тильда жила во мне и я даже не представляла какой она будет... Сегодня я знаю на вкус ее пальчики и вдыхаю душистый запах каждой складочки... Хочу чтобы все женщины мира были счастливы в своем материнстве» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).