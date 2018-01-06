49-летняя Дженнифер Лопес снова стала невестой и похвасталась роскошным кольцом

Слухи о скорой свадьбе певицы и актрисы Дженнифер Лопес и бейсболистом Алексом Родригесом возникали с завидной регулярностью с тех пор, как они были замечены вместе. И вот, сама звезда наконец сообщила в Instagram о помолвке. Лопес похвасталась роскошным обручальным кольцом на фоне заката. Такое же фото появилось и на странице Родригеса, счастливый жених написал: «Она сказала "Да"».