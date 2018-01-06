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49-летняя Дженнифер Лопес снова стала невестой и похвасталась роскошным кольцом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес

Фото: ImagePressAgency/face to face/globallookpress
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Дженнифер Лопес выйдет замуж в четвертый раз.

Слухи о скорой свадьбе певицы и актрисы Дженнифер Лопес и бейсболистом Алексом Родригесом возникали с завидной регулярностью с тех пор, как они были замечены вместе. И вот, сама звезда наконец сообщила в Instagram о помолвке. Лопес похвасталась роскошным обручальным кольцом на фоне заката. Такое же фото появилось и на странице Родригеса, счастливый жених написал: «Она сказала "Да"».

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Дата свадьбы пока неизвестна. Для Дженнифер этот брак станет четвертым по счету. Для Алекса — всего лишь вторым. У певцы уже есть двое детей от предыдущего брака с музыкантом Марком Энтони — мальчик и девочка, близнецы. Спортсмен также принимает участие в воспитании двух дочерей.

Впервые о романе этой яркой пары заговорили зимой 2017 года: Лопес ответила на ухаживания Родригеса, с которым была знакома более десяти лет. Теперь они появляются вместе везде: и на официальных мероприятиях, и в фитнес-клубе.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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