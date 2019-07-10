Вышли в свет вместе: у Максима Виторгана роман с 27-летней Нино Нинидзе?

Завидного жениха, бывшего мужа Ксении Собчак – актера максима Виторгана заметили в обществе молодой красавицы Нино Нинидзе. Актеры вместе побывали на ВДНХ на спектакле «Нод», сообщает телеграм-канал «Только никому». Зрители, узнавшие артистов, сделали фото Максима и Нино.
Свидетели свидания отметили, что Максим и Нино нежно держались за руки и мило беседовали. Источники «Только никому» сообщают, что актеры встречаются уже три месяца и для их близких это не секрет. Теперь их роман стал достоянием общественности.
Напомним, 46-летний Максим Виторган недавно развелся с Ксенией Собчак, у них растет сын Платон. А Нино в 2019 году развелась с мужем – актером Кириллом Плетневым. У бывших супругов тоже есть маленький сын.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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