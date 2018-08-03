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Любовь Толкалина интригует снимками с татуированным красавцем

40-летняя Любовь Толкалина провоцирует слухи о новых романах.

Несколько дней назад поклонники Любови Толкалиной обсуждали ее творческий союз с 53-летним Александром Дьяченко. Сегодня актриса спровоцировала новые беседы.

«"Держи меня. будь со мной. Храни меня, пока не начался джаз". Татуировки или шрамирование с древних времен наделялись самыми разнообразными мистическими свойствами. Например, они защищала воинов в бою, стариков от болезней, детей оберегали от родительского гнева, женщинам сулили легкие роды. В племенах Маори в Новой Зеландии считают, что необходимо наносить всевозможные узоры и орнаменты, служащие боевой раскраской, показателем доблести, социального положения.... У меня мужчины в татуировках вызывают остановку дыхания.... почему, сама не знаю....что то корневое.... почему? обьясните мне кто нибудь.... а как у вас с этим, девочки?», — написала Любовь.

«А вот про парней с татуировкой на руках написано "Чрезвычайно веселые, общительные мужчины-экстраверты. Если пойти с таким парнем в общественное место, наверняка, у него найдется там большое число знакомых. Они любят поговорить и поделиться информацией, пытаясь вытянуть вас на свой уровень. Да, именно так: они видят себя на ступеньку выше остальных. Из того потока информации очень широкого диапазона о футболе, политике, истории и т.д., можно понять, что он единственный знает больше всех и лучше всех...." Подтверждаю и подписываюсь.....», — добавила она.

Фото: instagram

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