«Мой-то лучше всех»: Любовь Толкалина спровоцировала слухи о новом романе

После расставания Любови Толкалиной и Егора Кончаловского прошло более полутора лет. У режиссера успел родиться сын, а вот личная жизнь актрисы находится под завесой тайны. Фотография, которую она опубликовала сегодня, спровоцировала бурные обсуждения новой пары.

«Мой то- лучше всех», — написала звезда под совместным снимком с коллегой Александром Дьяченко.