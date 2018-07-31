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«Мой-то лучше всех»: Любовь Толкалина спровоцировала слухи о новом романе

40-летняя Любовь Толкалина и 53-летний Александр Дьяченко прекрасно смотрятся вместе.

После расставания Любови Толкалиной и Егора Кончаловского прошло более полутора лет. У режиссера успел родиться сын, а вот личная жизнь актрисы находится под завесой тайны. Фотография, которую она опубликовала сегодня, спровоцировала бурные обсуждения новой пары.

«Мой то- лучше всех», — написала звезда под совместным снимком с коллегой Александром Дьяченко.

Не заметив тега #киномуж, взволнованные подписчики актрисы бросились обсуждать новую пару: «Вот это новость! Счастья вам», «Вот так удивила», «Клевый мужчина с Вами, роли добрые у Него», «Шикарно, потому что он лучше всех», «Вы отличная пара», «Какая красивая пара».

Более внимательные отмечают: «Вот так и сплетни рождаются! Уже замуж выдали Любу», «Прежде чем ахать, теги хоть смотрите. Толкалина написала, что это киномуж», «Александр муж по фильму написано же». «Класс) ждем-ждем)», «Ой как Вы хорошо смотритесь) давайте и в жизни», — мечтают они.

Фото: instagram

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