«Люблю»: Анастасия Волочкова опубликовала новое романтичное фото с бойфрендом
1/10
42-летняя Анастасия Волочкова все чаще выкладывает в свой микроблог снимки с новым бойфрендом Михаилом Лагиным.
Обычно Анастасия Волочкова не скрывает свою личную жизнь от поклонников, и новый роман балерины не стал исключением. Сегодня она поделилась с фолловерами нежным черно-белым селфи с Михаилом Лагиным, покорившим ее сердце.
«Любите и будьте любимы», — лаконично подписала снимок Анастасия, ограничив при этом возможность комментариев.
Впрочем, под другими фото Волочковой и Лагина можно найти множество негативных комментариев по поводу прошлого мужчины. Одни интернет-пользователи нашли информацию о том, что Михаил жил в коммунальной квартире в Анапе и активно искал любовь на сайте знакомств, другие уверяют, что он является простым программистом из Иркутска.
Сама Анастасия старается не обращать внимания на эти слухи и в недавнем интервью заявила: «Мне важен не большой кошелек мужчины, а его большое сердце». А вам нравится эта пара?
Фото: Instagram