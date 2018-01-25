42-летняя Анастасия Волочкова все чаще выкладывает в свой микроблог снимки с новым бойфрендом Михаилом Лагиным.

Обычно Анастасия Волочкова не скрывает свою личную жизнь от поклонников, и новый роман балерины не стал исключением. Сегодня она поделилась с фолловерами нежным черно-белым селфи с Михаилом Лагиным, покорившим ее сердце.

«Любите и будьте любимы», — лаконично подписала снимок Анастасия, ограничив при этом возможность комментариев.