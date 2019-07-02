Лето, солнце, счастье: Вера Брежнева показала редкое романтическое видео с Константином Меладзе

Долгое время бывшая солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева и продюсер Коснтантин Меладзе скрывали свой роман. В последнее время они часто появляются вместе на публике, и иногда — публикуют совместные фото и видео.
Хейтеры до сих пор напоминают паре развод, который сделал возможным их совместное счастье, и о котором стало известно в 2013 году. Тогда Константин Меладзе после двадцати лет брака оставил киевскую экс-модель и бизнесвумен Яну Сумм, родившую ему троих детей.
А как считаете вы, стоит ли сохранять семью ради детей и «стажа»? Или разумнее проживать жизнь так, чтобы чувствовать себя счастливым, чего бы это ни стоило?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!