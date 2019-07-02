Лето, солнце, счастье: Вера Брежнева показала редкое романтическое видео с Константином Меладзе

Хейтеры до сих пор напоминают паре развод, который сделал возможным их совместное счастье, и о котором стало известно в 2013 году. Тогда Константин Меладзе после двадцати лет брака оставил киевскую экс-модель и бизнесвумен Яну Сумм, родившую ему троих детей.

А как считаете вы, стоит ли сохранять семью ради детей и «стажа»? Или разумнее проживать жизнь так, чтобы чувствовать себя счастливым, чего бы это ни стоило?