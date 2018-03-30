Хайди Клум с молодым бойфрендом раскрепостились на отдыхе

Роман супермодели Хайди Клум и одного из братьев-близнецов из группы Tokio Hotel Тома Каулитца удивил многих. Их впервые заметили вместе в марте этого года прогуливающимися по одной из улиц Лос-Анджелеса. На этот раз папарацци подловили влюбленных на пляже мексиканского города Кабо-Сан-Лукаса, где они провели воскресенье.

Хайди наслаждалась лучами солнца в одних трусиках, время от времени прогуливаясь с напитками и телефоном в руках и фотографируя молодого бойфренда, который, в свою очередь, любовался возлюбленной и целовал ее колени. Пара обнималась и целовалась, лежа на шезлонгах, передает The Daily Mail слова инсайдера.

Роман многодетной матери с Томом Каулитцем начался на съемках шоу America's Got Talent в Калифорнии. Поклонники модели заметили, что после встречи серьезно изменился ее стиль, она стала выглядеть намного моложе.