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Хайди Клум с молодым бойфрендом раскрепостились на отдыхе

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Хайди Клум
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СМИ обсуждают откровенные фотографии 44-летней Хайди Клум и 28-летнего Тома Каулитца.

Роман супермодели Хайди Клум и одного из братьев-близнецов из группы Tokio Hotel Тома Каулитца удивил многих. Их впервые заметили вместе в марте этого года прогуливающимися по одной из улиц Лос-Анджелеса. На этот раз папарацци подловили влюбленных на пляже мексиканского города Кабо-Сан-Лукаса, где они провели воскресенье.

Хайди наслаждалась лучами солнца в одних трусиках, время от времени прогуливаясь с напитками и телефоном в руках и фотографируя молодого бойфренда, который, в свою очередь, любовался возлюбленной и целовал ее колени. Пара обнималась и целовалась, лежа на шезлонгах, передает The Daily Mail слова инсайдера.

Роман многодетной матери с Томом Каулитцем начался на съемках шоу America's Got Talent в Калифорнии. Поклонники модели заметили, что после встречи серьезно изменился ее стиль, она стала выглядеть намного моложе.

В сентябре прошлого года Хайди Клум бросила своего предыдущего бойфренда, 31-летнего Вито Шнабеля, с которым провела три года — местами счастливых, местами не очень.

Хайди одна воспитывает четверых детей — 13-летнюю Лени, 12-летнего Генри, 11-летнего Йохана и 8-летнюю Лу — после развода с Силом.

Фото: globallookpress, instagram

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