44-летняя Хайди Клум перестала скрывать роман с 28-летним гитаристом Tokio Hotel

После расставания с миллиардером Вито Шнабелем супермодель и телеведущая Хайди Клум недолго скучала в одиночестве. Блондинка сблизилась с гитаристом рок-группы Tokio Hotel Томом Каулитцем (да-да, одним из тех самых близнецов).

Влюбленные не только не скрывают свои отношения — они их подчеркивают. На днях во время встречи в Лос-Анджелесе Хайди у всех на глазах страстно поцеловала Тома.