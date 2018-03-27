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44-летняя Хайди Клум перестала скрывать роман с 28-летним гитаристом Tokio Hotel

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Хайди Клум
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Немецкая супермодель подтвердила слухи о более чем дружеских отношениях с музыкантом Томом Каулитцем.

После расставания с миллиардером Вито Шнабелем супермодель и телеведущая Хайди Клум недолго скучала в одиночестве. Блондинка сблизилась с гитаристом рок-группы Tokio Hotel Томом Каулитцем (да-да, одним из тех самых близнецов).

Влюбленные не только не скрывают свои отношения — они их подчеркивают. На днях во время встречи в Лос-Анджелесе Хайди у всех на глазах страстно поцеловала Тома.

О личной жизни музыканта до знакомства с многодетной мамой Клум практически ничего не известно. Его брат-близнец Билл тем временем не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

А как вам выбор Хайди?

Фото: Instagram, Global Look Press

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