«Ищите того, с кем молчать, а не говорить»: Максим Виторган показал нежное фото с Нино Нинидзе и сравнил ее и Ксению Собчак?

«Ищите того, с кем молчать, а не говорить. С кем хорошо в покое, а не в суете. Кто готов вылезать вперед только при лобовой атаке — тот, кто готов всегда, к моменту лобовой атаки, как правило, уже служит писарем у противника. И бегите от тех, кто не терпит пустоты — именно без нее возникают "черные дыры", засасывающие в себя все живое и уже давно неживое. В них, на первый взгляд все бурлит, но на самом деле нет ни жизни, ни пространства, ни времени, как категории. И после "черных дыр" не остается ни-че-го. Никакого содержания или следа. И это мысли по прочтении только первых 50-ти страниц "Кратких ответов на большие вопросы" Стивена Хокинга. Что ж дальше будет? Никогда еще теоретическая физика не была так близка к человеку», — написал он.