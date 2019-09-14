«Глупая, поверхностная, неинтересный»: Богомолов и Собчак обменялись нелестными мнениями друг о друге на шоу «Вечерний Ургант»

В пятницу, 13 сентября, Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу. Незадолго до этого они посетили студию шоу «Вечерний Ургант», где признались, что никогда не были в восторге друг от друга.

Первая встреча Богомолова и Собчак произошла в рабочей обстановке. Гость канала «Дождь», на котором работала будущая жена режиссера, не смог приехать на интервью, и ему срочно искали замену. Константин выручил приятелей и согласился поговорить с Ксенией.

«У нас осталось очень неприятное впечатление друг о друге», — признался Богомолов.

«Какой неинтересный человек. Сидит что-то — бубубу, жужужу, посмодернизм — где хоть какая-то жизнь?», — вспомнила Ксения.

«Глупая, поверхностная», — так оценил ее тогда будущий муж.

Сейчас у пары все серьезно: помимо свадьбы состоялось и венчание.

А вы посните, как впервые познакомились со своей «половинкой»?