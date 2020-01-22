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«Это счастье, это нежность, это любовь»: Нюша и Игорь Сивов показали романтическое видео с пляжа

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Сивов и Нюша с дочкой

Фото: Instagram Нюши

Пляжное видео Нюши с мужем растрогало ее поклонников.

Когда поклонники певицы Нюши узнали, что она выходит замуж за бизнесмена и политика Игоря Сивова, не все оценили ее выбор. Серьезный мужчина в деловом костюме казался им авторитарным и скучным, однако романтика, которую демонстрирует пара, способна растопить сердца самых жестких скептиков.

Пляжное видео, которое опубликовала в своем блоге певица, собрало массу восторженных отзывов: «Ваай», «Как красиво», «Как я обожаю эту парочку», «Вы похожи», «Милашки», «Прекрасная пара», «Как романтично», «Это счастье, это нежность, это любовь», «Это невозможно смотреть без улыбки», «Идиллия. Что уж говорить. Рад за вас. Не отпускайте друг друга».

Нюша и Игорь Сивов поженились в августе 2017 года. Сейчас пара воспитывает дочь, которую назвали Симбой. Малышка сопровождает родителей и в путешествиях, радуя их своими маленькими достижениями и улыбками.

Фото и видео: instagram

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