Эмму Стоун застукали на курорте с бывшим мужем Дженнифер Энистон

Внезапный развод Дженнифер Энистон и Джастина Теру шокировал поклонников пары. Эти двое отлично смотрелись вместе: казалось, они будут жить долго и счастливо. Сразу после расставания таблоиды принялись пристально следить за новой жизнью актеров.

В последнее время Джастину приписывают роман с его коллегой по съемочной площадке, актрисой Эммой Стоун. На днях у СМИ появились доказательства их возможной связи. Актеры вместе улетели во Францию, где стали жертвами папарацци.

Позже американский журналист Дерек Бласберг опубликовал фотографию, на которой Стоун и Теру тоже оказались вместе.