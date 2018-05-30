Эмму Стоун застукали на курорте с бывшим мужем Дженнифер Энистон

Внезапный развод Дженнифер Энистон и Джастина Теру шокировал поклонников пары. Эти двое отлично смотрелись вместе: казалось, они будут жить долго и счастливо. Сразу после расставания таблоиды принялись пристально следить за новой жизнью актеров.
В последнее время Джастину приписывают роман с его коллегой по съемочной площадке, актрисой Эммой Стоун. На днях у СМИ появились доказательства их возможной связи. Актеры вместе улетели во Францию, где стали жертвами папарацци.
Позже американский журналист Дерек Бласберг опубликовал фотографию, на которой Стоун и Теру тоже оказались вместе.
До этого Джастину Теру приписывали романы с актрисой Обри Плаза, моделью по имени Эрика, художницей Петрой Коллинз, актрисой Лорой Хэрриер.
А вам нравится новая пара?
Фото: globallookpress, instagram