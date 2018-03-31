Экс-супруг Дженнифер Энистон встречается с молодой актрисой?

Пока поклонники обсуждают, были ли женаты 46-летний Джастин Теру и 49-летняя Дженнифер Энистон официально и когда будет расторгнут брак, актер, по сообщениям СМИ, закрутил новый роман.

Накануне Джастин Теру попал в объективы папарацци, прогуливаясь по Нью-Йорку в компании 33-летней актрисы Обри Плаза.