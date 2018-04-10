Британские СМИ обсуждают «любовный треугольник» в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Будущая супруга принца Гарри подружится с королевой Елизаветой. А в семейных спорах ее сторону будет принимать принц Уильям, с супругой которого она не сумеет найти общий язык.

Все дело в том, что энергетически Меган Маркл подходит принцу намного лучше, чем Кейт Миддлтон, передает мнение нумеролога The Daily Mail.

Споров семейству избежать вряд ли удастся. Меган не захочет довольствоваться вторыми ролями, попытается держать под своим контролем многие ситуации. Она может вмешиваться в споры, делая это не слишком дипломатично. Однако, если она приложит определенные усилия, ей удастся сохранить гармонию с принцем Гарри.

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