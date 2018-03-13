Меган Маркл затмила Кейт Миддлтон на праздничной церковной службе

Особое внимание к себе привлекли принцы Уильям и Гарри, которые приехали в аббатство вместе с возлюбленными — Кейт Миддлтон и Меган Маркл соответственно. На наш взгляд, невеста принца Гарри выглядела интереснее герцогини Кембриджской: она выбрала стильное белое пальто и шляпку в тон.

Американская экс-актриса медленно, но верно завоевывает любовь и признание британцев и, конечно, родных своего жениха, принца Гарри. Напомним, свадьба влюбленных состоится 19 мая.

Фото: Global Look Press